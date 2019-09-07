4 ضحايا أحدهم مدني بهجمات متفرقة في العراق

قضى ثلاثة أشخاص على الأقل من أفراد قوات الأمن ومدني، اليوم السبت، جراء ثلاث هجمات متفرقة تفذها مسلحون في العراق، حسبما أوردت “رويترز” عن مصادر أمنية.

وأشارت المصادر إلى أن ضابطا وجنديا قتلا، وأصيب جندي آخر بجروح، نتيجة انفجار عبوة ناسفة لدى محاولة تفكيك منزل مفخخ في قضاء سنجار غربي الموصل.

وفي محافظة ديالى، قتل مسؤول في الاستخبارات العراقية برصاص قناص شمال شرقي مدينة بعقوبة، بينما لقي أحد المدنيين حتفه، جراء انفجار قنبلة داخل سيارته غربي مدينة سامراء، عاصمة محافظة صلاح الدين.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات في المناطق الثلاث المذكورة، حيث لا تزال فلول تنظيم “داعش” ناشطة، على الرغم من إعلان السلطات العراقية، في ديسمبر 2017، عن انتصارها العسكري على هذا التنظيم.

المصدر: وكالة رويترز