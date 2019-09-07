الرئيس الأوكراني: أجريت اتصالا هاتفيا مع بوتين بعد إتمام عملية تبادل المعتقلين

أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أنه أجرى اليوم السبت اتصالا هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد إتمام عملية تبادل المعتقلين بين البلدين.

وقال زيلينسكي أثناء تواجده على المدرج في مطار بوريسبول في ضواحي كييف بعد استقباله للأوكرانيين المحررين: “أعتقد أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى. ويجب علي أن أؤكد أنني، أنا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نفذنا ما تعهدنا به وفق اتفاقاتنا”.

ووصف زيلينسكي عملية تبادل المعتقلين التي جرت اليوم بأنها المرحلة الأولى من تنفيذ اتفاقاته مع بوتين، حول استئناف الحوار مع روسيا ووقف النزاع في دونباس.

كما عبر عن أمله بإطلاق كل المعتقلين، ومواصلة العمل في إطار مجموعة مينسك.

المصدر: وكالات