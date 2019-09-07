الشيخ دعموش: لحلول واقعية تعالج مكامن الخلل وتواجه الهدر والفساد

دعا نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش، القوى السياسية إلى “وضع حلول واقعية لما يمر به البلد تلامس حاجات الناس وتعالج مكامن الخلل الحقيقي المتمثل بالهدر والفساد”.

كلام دعموش جاء خلال مجلس عاشورائي أقامه الحزب في بلدة أنصار -النبطية، وقال “من يجب أن يتحمل المسؤولية الكاملة إزاء الوضع الإقتصادي والمالي في البلد هم حيتان المال وناهبو الدولة، ومن أهدر أموال الخزينة، وليس الفقراء”، مضيفا “إن الضرائب يجب أن تطال هؤلاء المنتفعين والناهبين لأموال الدولة وليس الفئات الشعبية وذوي الدخل المحدود الذين لا يتحملون أي مسؤولية في ما وصل إليه الوضع الإقتصادي الراهن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام