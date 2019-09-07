الشيخ قاووق: حزب الله بقي محافظا على حضوره الشعبي والسياسي في لبنان والعالم العربي رغم العقوبات عليه

أكد عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق، خلال مجلس عاشورائي أقيم في مجمع الإمام زين العابدين (ع) في بلدة الخيام، أن “العدوان على الضاحية الجنوبية لبيروت، فضح الكيان الإسرائيلي أمام الدنيا، لأن المقاومة توعدت بالرد، وإذا بجيش العدو والمستوطنين ينكفئون ويهربون ويختبئون على مدى سبعة أيام، حيث لم يعد هناك ولا جندي لا في موقع ولا في دشمة ولا في أي آلية على عمق 5 كلم من الحدود، وهذه فضيحة كبرى للعدو لم نشهدها منذ العام 1948 حتى اليوم”.

وشدد على أن “المقاومة نجحت بعد تنفيذها عملية أفيفيم، في تثبيت معادلة الردع وتكريسها، وفي تكريس معادلة جديدة باستهداف المسيرات الإسرائيلية في سماء لبنان، فضلا عن أنها فضحت مذلة الكيان الإسرائيلي وجبنه أمام الدنيا”. وتساءل “كيف سيحمي الجيش الإسرائيلي العمق والمستوطنات الإسرائيلية وهو لا يستطيع أن يحمي نفسه ويهرب من المعركة، فهذا نجاح وانتصار إضافي للمقاومة”.

أضاف قاووق: “إن المقاومة نجحت هذه المرة في أن تعزز حضورها الشعبي والاحتضان السياسي لها، وهذا ما لم نشهده في تاريخها، لأن هذا المستوى من الدعم الرسمي والشعبي للمقاومة في زمن ذروة العقوبات الامريكية، كان امتحانا للبنان الرسمي والشعبي، فكانت النتيجة على عكس كل التوقعات والرهانات الأميركية والإسرائيلية، بأن حزب الله بقي محافظا على حضوره الشعبي والسياسي في لبنان والعالم العربي رغم العقوبات عليه”.

وأكد أن “لبنان بأفضل حال في مواجهة الخطر والاعتداءات الإسرائيلية بفضل معادلة الجيش والشعب والمقاومة، ولكنه بأسوأ حال في مواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية، وعليه، فإن كل الإجراءات الإصلاحية المنتظرة والموعودة، لا قيمة لها ما لم نقفل أبواب الهدر، ونواجه الفساد من أعلى القمة إلى أسفل القاعدة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام