كيف تكشف العسل الرديء؟

يقوم بعض تجار العسل بتزييفه أو قطفه قبل أن ينضج وذلك لتحقيق الربح.

ويفقد العسل فوائده في حال قطفه قبل أن ينضج، فيحفظه النحل لمدة شهر في أقراص العسل للحصول بعدها على منتج عالي الجودة.

ويتقسم العسل الغير الناضج إلى طبقات، حيث تصبح الطبقة العلية سائلة والسفلى جامدة أو سميكة بسبب الرطوبة الزائدة.

ومن المعلوم أن العسل الجيد ليس له مدة صلاحية ويمكن أن يحافظ على جودته حتى لمئة سنة، لكن العسل الغير الناضج يتخمر ويتحمض.

ويمكن اكتشاف العسل الرديء باستخدام الخبز، فإن غمست الخبز بالعسل وأصبح الخبز طريا فعسلك سيئ، أما إذا أصبح الخبز يابسا تقريبا فعسلك جيد، وهذا لأن العسل الناضج يمتص الرطوبة من الخبز ويحوله إلى يابس.

يمكن أيضًا التحقق من جودة العسل في مكان الشراء بوضع العسل على الورق، فإذا رأيت أن العسل ترك بقعة رطبة على الورق فالعسل سيء.

والعسل الجيد لزج ويشكل خيطا لا ينقطع أما السيء فينقطع خيطه بسرعة.

ويمكن كشف العسل المغشوش عن طريق وزنه أيضا، حيث أن لتر من العسل الحقيقي يزن حوالي نصف كيلوغرام.

التحقق من الجودة باستخدام اليود

صب القليل من الماء الدافئ الصافي في كوب وضع ملعقة كبيرة من العسل فيه. أضف بضع قطرات من اليود إلى الخليط. لن يغير العسل عالي الجودة اللون عملياً، لكن تغير لونه من البني الداكن إلى اللون البنفسجي أو الأرجواني ستشير إلى عدم جودته. يظهر هذا اللون إذا تمت إضافة النشا أو الدقيق أو الشوائب الأخرى إلى العسل.

التحقق من الجودة باستخدام المياه

أضف ملعقة كبيرة من العسل إلى نصف كوب من الماء، وقم بتحريك المزيج لمدة دقيقتين تقريبًا. العسل الطبيعي سوف يذوب دون بقايا. لكنه سيشكل رواسب إن تمت إضافة شوائب إليه.

التحقق من الجودة باستخدام النار

ضع العسل على الورق واحرق طرف الورق. سوف يذوب المنتج الطبيعي، بينما إذا أضيف السكر للعسل، يمكن أن يشعل النار وينتج نكهة الكراميل. لن يعطي العسل الطبيعي المخلوط بالماء، عند ملامسة الخل، أي رد فعل ، بينما سيفور العسل الرديء أو ستظهر طبقة. لا تدع لأحد أن يغشك، فالعسل الحقيقي هو منتج استثنائي له الكثير من الخصائص المفيدة.

المصدر: سبوتنيك