الولايات المتحدة تغلق أبوابها رويدا رويدا في وجه اللاجئين

أفاد مسؤول رفيع يوم الجمعة، بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفكر في القيام بمزيد من تقليص الحد الأقصى السنوي للاجئين الذين تقبلهم الولايات المتحدة.

وقال المسؤول للصحفيين اليوم السبت، إن ترامب لم يتخذ بعد أي قرارات، ولم يلتق بعد كبار مسؤولي الإدارة لمناقشة الحد الأقصى الذي يتم تحديده سنويا بحلول نهاية سبتمبر.

وأضاف المسؤول أن إعادة توطين الناس في أماكن قريبة من أوطانهم يعد استخداما أفضل لأموال دافعي الضرائب، إذ ترى إدارة ترامب أن إعادة توطين اللاجئين في الخارج أكثر فعالية من حيث التكلفة من نقل الناس إلى الولايات المتحدة.

من جهتها ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية في تقرير لها أن كبار المسؤولين سيدرسون خيارات خلال اجتماع يعقد يوم الثلاثاء القادم قد تتضمن إنهاء البرنامج‭ ‬بشكل فعلي أو تقليص الحد الأقصى بشكل كبير.

وكان ترامب قد قلص منذ توليه الرئاسة عدد اللاجئين الذين يتم السماح لهم بدخول الولايات المتحدة في قرارات انتقدتها جماعات حقوق الإنسان وخبراء الأمن القومي.

وفي العام الماضي حددت الإدارة الأمريكية الحد الأقصى لبرنامج اللاجئين بثلاثين ألف لاجئ من 45 ألف لاجئ في 2018 والذي كان في حد ذاته أقل حد أقصى منذ عام 1980.

المصدر: وكالات