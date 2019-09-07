جيش الاحتلال: إصابة مركبة عسكرية إسرائيلية بانفجار عبوة ناسفة ألقتها طائرة مسيرة انطلقت من غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 7 2019 - 13:58

جيش الاحتلال: إصابة مركبة عسكرية إسرائيلية بانفجار عبوة ناسفة ألقتها طائرة مسيرة انطلقت من غزة

منذ 54 mins 7 September، 2019
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