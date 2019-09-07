جيش الاحتلال: إصابة مركبة عسكرية إسرائيلية بانفجار عبوة ناسفة ألقتها طائرة مسيرة انطلقت من غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 7 2019 - 13:58
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جيش الاحتلال الاسرائيلي يؤكد اصابة مركبة عسكرية جراء اطلاق عبوة ناسفة من طائرة مسيرة آتية من قطاع غزة
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وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: الولايات المتحدة تسعى إلى تجاوز التوتر الحاد في العلاقات مع إيران عبر الدبلوماسية
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رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى: تحالف العدوان أفشل عدة عمليات تبادل للأسرى وتعمد استهداف أسراه في ذمار
الأمم المتحدة: إغلاق 100 مستشفى من أصل 268 يدعمها الصندوق الأممي في اليمن
ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار دوريان في جزر الباهاما إلى 43 قتيلا
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لكفالة أيتام الشهداء تستقبل مؤسسة الشهيد الخيرية تبرعاتكم على الرقم 70129100 أو عبر فروع القرض الحسن رقم الحساب 81425
جيش الاحتلال: إصابة مركبة عسكرية إسرائيلية بانفجار عبوة ناسفة ألقتها طائرة مسيرة انطلقت من غزة
منذ 54 mins
7 September، 2019
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