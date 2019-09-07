اصابة 3 جنود في عملية طعن نفذها فتى فلسطيني على مدخل بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 7 2019 - 11:58

اصابة 3 جنود في عملية طعن نفذها فتى فلسطيني على مدخل بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة

منذ 5 mins 7 September، 2019
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