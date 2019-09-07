النائب قاسم هاشم: بري حافظ الوحدة الوطنية ورجال الدولة عملة نادرة

غرد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم على صفحته على “تويتر””اليوم لقاء مصالحة ومصارحة جديد على طريق تمتين وحدة الموقف الداخلي في ظل الظروف والتحديات التي تواجه وطننا والمنطقة العربية وما ينتظرنا ونحن على مسافة قريبة من الإعلان عن تفاصيل صفقة القرن”.

وأضاف “انها احدى مبادرات دولة الرئيس نبيه بري الاطفائي الانقاذي حارس الوحدة الوطنية، كيف لا وهو الامين على مدرسة الوحدة الداخلية افضل واهم عوامل مواجهة العدو وداعميه وحاضنيه بوركت جهودك دولة الرئيس فكم يحتاج لبنان والأمة الى هذه القامات رجال الدولة في زمن الصعاب، زمن اصبحوا رجال الدولة عملة نادرة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام