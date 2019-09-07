التلفزيون الإيراني: السفينة الاجنبية التي تم احتجازها تحمل 283 ألف و900 ليتر من الوقود المهرب وقد اعتقلت البحرية الايرانية من كان على متنها – موقع قناة المنار – لبنان
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September 7 2019 - 11:56

التلفزيون الإيراني: السفينة الاجنبية التي تم احتجازها تحمل 283 ألف و900 ليتر من الوقود المهرب وقد اعتقلت البحرية الايرانية من كان على متنها

منذ 36 mins 7 September، 2019
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