البحرية الإيرانية توقف سفينة أجنبية في مياه الخليج بتهمة تهريب وقود واحتجاز 12 بحارا من الجنسية الفلبينية (وكالة فارس) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 7 2019 - 11:58

البحرية الإيرانية توقف سفينة أجنبية في مياه الخليج بتهمة تهريب وقود واحتجاز 12 بحارا من الجنسية الفلبينية (وكالة فارس)

منذ 37 mins 7 September، 2019
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