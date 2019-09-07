10 نصائح لتكثيف شعر اللحية

يشير العديد من الأشخاص إلى اللحية بأنها الرجولة والحكمة والقوة، ولأهمية هذا الموضوع بالنسبة للرجال نقدم لكم نصائح لتقوية شعر اللحية.

يعاني العديد من الشباب والرجال من ضعف وقلة سماكة شعر اللحية، ليقوموا بالبحث عن العديد من الوصفات والنصائح التي تساعدهم في تقوية وتكثسف شعر اللحية والحصول على المظهر العصري، ولتسهيل الأمر عليك نقدم لك أهم هذه النصائح.

1- احلق لحيتك من حين إلى اخر

من أجل التمتع بلحية أكثر كثافة وقوة عليك أن تتوقف عن حلاقتها باستمرار.

هذا الأمر يحتاج إلى الكثير من الإلتزام، بمعنى أنك بحاجة إلى إطلاق العنان للحيتك دون أي تدخل لفترة تتراوح ما بين أربعة إلى ستة أسابيع.

بعد ستة أسابيع بإمكانك تهذيب لحيتك، كما عليك البدء بتشكيلها كما تريد بعد أن تصبح بطول 2.5 سم تقريباً.

2- اغسل لحيتك باستمرار

اعتني بلحيتك تماماً كما تعتني بشعرك. قم بغسل اللحية باستخدام المنظف والماء الدافئ مرتين يومياً، وذلك بهدف تسريع عملية نمو الشعر.

أنت بحاجة أيضاً إلى استخدام الشامبو لتنظيف لحيتك مرتين أو ثلاث اسبوعياً، بهذا تضمن نظافة لحيتك والتخلص من كل الطعام العالق فيها.

بإمكانك استخدام البلسم بعد الشامبو لإعطاء اللحية المنظر الممتلئ والقوة المناسبة.

3- دلك وجهك

قم بتدليك وجهك باستمرار من أجل تحفيز نمو شعر اللحية.

القيام بذلك من شأنه أن يحسن من تدفق الدم إلى هذه المنطقة وبالتالي وصول المغذيات الضرورية لبصيلات الشعر.

اصنع الزيت الخاص بتدليك منطقة الوجه عن طريق مزج ملعقة طعام صغيرة من زيت الزيتون وواحدة من زيت الجوجوبا وأخرى من زيت اللوز الحلو. بعد ذلك قم بتسخين المزيج لعدة ثوان في المايكرويف وضع كمية مناسبة منه على وجهك ودلك بحركات دائرية لمدة 10 دقائق.

4- مارس الرياضة

تعد ممارسة الرياضة من أحدى الطرق الفعالة في تقوية شعر اللحية، فالرياضة تساعد في تحسين الدورة الدموية وتدفق الدم إلى منطقة الوجه وبالتالي وصول المغذيات إلى بصيلات الشعر.

ليس هذا فحسب، بل الرياضة تساعدك في فقدان الوزن الزائد وزيادة مستويات هرمون الذكورة التستسترون، الذي يقوم بدوره بتحفيز بصيلات الشعر للنمو.

5- تحكم بالتوتر

كشفت العديد من الدراسات العلمية المختلفة أن التوتر يؤثر على نمو شعر الوجه وحتى الرأس، فالتوتر وبالأخص المزمن ينعكس سلباً على مستويات هرمون التستسترون وزيادة انتاج هرمون الكورتيزول الذي يعرف باسم هرمون التوتر.

بالتالي للتمتع بلحية قوية وكثيفة حاول الابتعاد عن التوتر قدر المستطاع عن طريق ممارسة الرياضة أو اليوغا أو التأمل.

6- خذ قسطا من الراحة

عندما تتبع نمط حياة غير صحي يؤثر ذلك على جميع المناحي الصحية لديك بما فيها نمو الشعر.

النوم لساعات مناسبة يعد المفتاح الأساسي والأولي للحياة الصحية، كما يساعد في الحفاظ على مستويات طبيعية من هرمون التستسترون.

حاول تحقيق 7- 8 ساعات من النوم كل ليلة لتلاحظ الفرق في نمو شعر لحيتك وصحتك بشكل عام.

7- حسن نظامك الغذائي

النظام الغذائي الصحي والمتوازن يعد من الأمور الهامة والتي تلعب دوراً أساسياً في نمو شعر اللحية.

ركز في نظامك الغذائي على البروتين، فالشعر مصنوع منه بشكل أساسي، كما أن البروتين من شأنه أن يرفع من مستويات هرمون التستسترون ويعطي لحيتك الكثافة والقوة اللازمة.

لا تنسى إدراج المعادن والفيتامينات المختلفة في نظامك الغذائي مثل فيتامين A وB وC وE والزنك والمغنيسيوم.

حاول أيضاً الإبتعاد قدر الإمكان عن تناول المأكولات الغنية بالسكر والتي لا تحتوي على أي مغذيات تذكر.

8- البيوتين

البيوتين (Biotin) عبارة عن فيتامين B7 وهو مهم لنمو الشعر ويحسن من صحة بشرتك وأظافرك أيضاً.

بإمكانك العثور على البيوتين من مصادره الطبيعية مثل المكسرات، ولكن للحصول على لحية كثيفة قد يكون من الجيد تناول مكملات البيوتين.

الجدير بالذكر أن النتيجة العظمة جراء تناول البروتين تأتي من خلال المواظبة على تناوله، ولكن بعد استشارة الطبيب.

9- ابتعد عن الحكة

من أهم المشاكل التي ستواجهها خلال رحلة تكثيف لحيتك هي الحكة المستمرة، فالشعر الجديد يعمل على تهيج البشرة وبالأخص خلال الأيام الأولى.

في بعض الأحيان قد تشير الحكة إلى أن الجلد أسفل الشعر جافاً، لذا من المهم ترطيبه ووضع بعض الزيوت سابقة الذكر.

لا تنسى شرب كمية مناسبة من الماء يومياً لتحافظ على نضارة بشرتك وتمنع جفافها.

10- اقلع عن التدخين

كشفت الدراسات العلمية المختلفة أن التدخين من شأنه أن يقلل من عملية نمو الشعر، فالنيكوتين الموجود بالسجائر يعيق عملية تدفق الدم بسهولة الأمر الذي يؤثر على نمو الشعر.

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المصدر: ويب طب