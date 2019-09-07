6 أعراض لالتهاب الكبد الذي يؤدي الى سرطان الكبد – موقع قناة المنار – لبنان
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September 7 2019 - 07:28

6 أعراض لالتهاب الكبد الذي يؤدي الى سرطان الكبد

منذ 5 mins 7 September، 2019
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

قالت مؤسسة الكبد الألمانية إن الأعراض ‫المميزة لالتهاب الكبد تتمثل في:
1- اللون الأصفر للجلد والعين.
2- اللون ‫الداكن للبول.
3- التعب الشديد.
4- الغثيان.
5- القيء.
6- آلام البطن.
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‫وأوضحت المؤسسة أن التهاب الكبد الوبائي له أنواع عدة، هي: التهابات “أي” (A) ‫و”إي” (E) التي تنتقل بسبب تلوث الطعام والماء، والتهابات بي وسي ودي التي تنتقل ‫عبر ملامسة سوائل الجسم الموبوءة عبر الحَقن مثلا.وقد تترتب على التهاب الكبد الوبائي عواقب وخيمة مثل تليف الكبد أو ‫سرطان الكبد، لذا ينبغي علاجه في الوقت المناسب.
ويمكن الوقاية من ‫التهاب الكبد الوبائي أي وبي ودي بواسطة التطعيم، علما بأن التطعيم ضد ‫النوع بي يحمي أيضا من النوع دي، أما النوع سي فلا يوجد تطعيم ضده حاليا.

المصدر: فلسطين الان

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