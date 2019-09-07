الاحتلال الاسرائيلي يستهدف نقطتيْ رصد جنوب مدينة غزة وشرقها #فلسطين (يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 7 2019 - 01:32

الاحتلال الاسرائيلي يستهدف نقطتيْ رصد جنوب مدينة غزة وشرقها #فلسطين (يونيوز)

منذ 27 mins 7 September، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة