#اليمن #حجة: إطلاق صاروخ زلزال1 وعدد من قذائف المدفعية على تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي وآلياتهم في حيران وسقوط خسائر مادية وبشرية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 7 2019 - 01:32

#اليمن #حجة: إطلاق صاروخ زلزال1 وعدد من قذائف المدفعية على تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي وآلياتهم في حيران وسقوط خسائر مادية وبشرية

منذ 27 mins 7 September، 2019
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