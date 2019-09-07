طائرة استطلاع “إسرائيلية” تستهدف نقطة للمقاومة قرب حي الشجاعية شرق مدينة غزة ( فلسطين اليوم ) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 7 2019 - 01:32

طائرة استطلاع “إسرائيلية” تستهدف نقطة للمقاومة قرب حي الشجاعية شرق مدينة غزة ( فلسطين اليوم )

منذ 1 ساعة 7 September، 2019
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