مدفعية الإحتلال تستهدف مرصداً للمقاومة في بيت حانون شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 7 2019 - 01:32

مدفعية الإحتلال تستهدف مرصداً للمقاومة في بيت حانون شمال قطاع غزة

منذ 1 ساعة 7 September، 2019
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