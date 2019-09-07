المتحدث باسم جيش الاحتلال: بعد انطلاق صفارات الإنذار في منطقة غلاف #غزة، الحديث عن رصد اطلاق 5 قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه المستوطنات – موقع قناة المنار – لبنان
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September 7 2019 - 01:32

المتحدث باسم جيش الاحتلال: بعد انطلاق صفارات الإنذار في منطقة غلاف #غزة، الحديث عن رصد اطلاق 5 قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه المستوطنات

منذ 1 ساعة 7 September، 2019
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