صافرات الإنذار تدوي في غلاف غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 7 2019 - 01:32

صافرات الإنذار تدوي في غلاف غزة

منذ 2 ساعة 6 September، 2019
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