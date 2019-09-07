المحامية بشرى الخليل بعد لقائها نائب الامين العام لحزب الله تعلن انسحابها من الانتخابات الفرعية في صور لصالح الشيخ حسن عز الدين – موقع قناة المنار – لبنان
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September 7 2019 - 01:32

المحامية بشرى الخليل بعد لقائها نائب الامين العام لحزب الله تعلن انسحابها من الانتخابات الفرعية في صور لصالح الشيخ حسن عز الدين

منذ 2 ساعة 6 September، 2019
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