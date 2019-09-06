الجهاد الاسلامي يحمل الاحتلال المسؤولية عن التغول على دماء المتظاهرين الابرياء

نعت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين مساء اليوم الجمعة شهداء الجمعة الـ 73 من مسيرات العودة الذين استشهدوا برصاص الاحتلال شرق غزة.

و قالت الحركة في بيان صادر عنها “يواصل العدو الصهيوني المجرم عدوانه على أبناء شعبنا المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار، وقد أقدم اليوم في الجمعة الـ 73 من المسيرات الشعبية على استهداف المتظاهرين بالرصاص الحي ما أدى لاستشهاد مواطنين ووقوع عدد من الإصابات”.

و حملت الحركة العدو المجرم كامل المسؤولية عن هذا الاعتداء والتغول على دماء الأبرياء ، مؤكدة إن شعبنا سيواصل حقه في الدفاع عن نفسه وسيستمر في مسيراته ونضاله المشروع حتى تحقيق أهدافه كاملة بإذن الله.

و أكدت الحركة أن دماء الشهيد البطل علي سامي الأشقر الذي ارتقى شرق جباليا ، والشهيد البطل خالد أبو بكر الربعي الذي استشهد شرق غزة، لن تضيع هدرا ، وستبقى مسيرة الشهداء نبراساً لمقاومتنا ولمجاهدي شعبنا الذين لن يفرطوا ولن يساوموا على هذه الدماء ، بل ستظل بنادق المجاهدين وفيّة لكل قطرة دم سالت على أرض فلسطين الحبيبة.

و شدد بيان الحركة على استمرار الشعب الفلسطيني في مقاومته المشروعة لاستعادة هذه الأرض المقدسة وتطهيرها من دنس المحتلين.

و استشهد عصر اليوم الجمعة، فلسطينيان وأصيب 66 مواطنا فلسطينيا بنيران قوات الاحتلال شرقي قطاع غزة، إصابة عدد منهم بالرصاص الحي.

المصدر: فلسطين اليوم