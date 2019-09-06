الحديدة: قوى العدوان تقصف بـ10 قذائف مدفعية وبالرشاشات المختلفة منازل وممتلكات المواطنين في منطقة الجاح الأعلى بمديرية بيت الفقيه – موقع قناة المنار – لبنان
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September 6 2019 - 21:50

الحديدة: قوى العدوان تقصف بـ10 قذائف مدفعية وبالرشاشات المختلفة منازل وممتلكات المواطنين في منطقة الجاح الأعلى بمديرية بيت الفقيه

منذ 35 mins 6 September، 2019
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