السيد نصر الله: نتوجه بالتحية الطيبة للجرحى الذين ببركة تضحياتهم وجهادهم وصبرهم كانت لنا كل هذه الانتصارات – موقع قناة المنار – لبنان
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September 6 2019 - 21:50

السيد نصر الله: نتوجه بالتحية الطيبة للجرحى الذين ببركة تضحياتهم وجهادهم وصبرهم كانت لنا كل هذه الانتصارات

منذ 39 mins 6 September، 2019
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