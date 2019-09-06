فيديو…جرحى المقاومة الاسلامية يؤدون قسم الولاء بمراسم رفع راية العباس (ع) بمجمع سيد الشهداء – موقع قناة المنار – لبنان
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September 6 2019 - 21:50

فيديو…جرحى المقاومة الاسلامية يؤدون قسم الولاء بمراسم رفع راية العباس (ع) بمجمع سيد الشهداء

منذ 47 mins 6 September، 2019

ادت ثلة من جرحى المقاومة الاسلامية قسم الولاء والبيعة في مراسم رفع راية العباس (ع) في مجمع سيد الشهداء (ع) في الضاحية الجنوبية للعاصمة لبيروت وذلك خلال احياء الليلة السابعة من محرم وسط حضور فعاليات دينية وحزبية ومشاركة حشد شعبي كبير.

اداء القسم جاء قبل بدء كلمة الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله الذي قال في كلمته “نتوجه بالتحية الطيبة للجرحى الذين ببركة تضحياتهم وجهادهم وصبرهم كانت لنا كل هذه الانتصارات ، وأعرف الكثير من هؤلاء الجرحى يحملون آلام الجراح منذ عشرات السنين”.

المصدر: قناة المنار

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