تم التعرف على هوية المواطن الذي استشهد شرق غزة هو الشهيد الطفل خالد ابو بكر محمد الربعي 14 عام – موقع قناة المنار – لبنان
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September 6 2019 - 19:54

تم التعرف على هوية المواطن الذي استشهد شرق غزة هو الشهيد الطفل خالد ابو بكر محمد الربعي 14 عام

منذ 14 mins 6 September، 2019
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