تم التعرف على هوية المواطن الذي استشهد شرق غزة هو الشهيد الطفل خالد ابو بكر محمد الربعي 14 عام – موقع قناة المنار – لبنان
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September 6 2019 - 19:54
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30 قتيلا على الأقل جراء مرور الإعصار المدمر "دوريان" في جزر البهاماس
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لكفالة أيتام الشهداء تستقبل مؤسسة الشهيد الخيرية تبرعاتكم على الرقم 70129100 أو عبر فروع القرض الحسن رقم الحساب 81425
تم التعرف على هوية المواطن الذي استشهد شرق غزة هو الشهيد الطفل خالد ابو بكر محمد الربعي 14 عام
منذ 14 mins
6 September، 2019
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