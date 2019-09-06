إبداع عاشورائي في مرسم ظلال ببرج البراجنة

اقامت بلدية برج البراجنة وجمعية إبداع ومفوضية في كشافة الامام المهدي عليه السلام المرسم العاشورائي السنوي العاشر بعنوان ظلال ، حضره حشد من الفنانين والرسامين والموهوبين والأفواج الكشفية وطلاب المعاهد والمدارس تناثروا حباً وحبراً بألوان عاشوراء في أرجاء المركز الاجتماعي للبلدية وباحاتها .. وكانت جولة لرئيس البلدية الاستاذ عاطف منصور على فعاليات المرسم فيما اختتمت أعمال الفنانين بتوزيع الشهادات التقديرية وكانت كلمة لكل من رئيس جمعية إبداع الشاعر علي عباس ونائب رئيس بلدية برج البراجنة الاستاذ زهير جلول اللذان عبرا عن افتخارهما بالمرسم العاشورائي العاشر والحضور الواسع للفنانين والموهوبين وتأكيد منهما على الاستمرار في اقامة مثل هذه الانشطة التي تعزز الموهبة واستمرار الحضور الحسيني في الذاكرة والوجدان .

المصدر: موقع المنار