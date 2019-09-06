دعوة لحضور أمسية شعرية من وحي عاشوراء من وحي ذكرى عاشوراء

يتشرف الملتقى الثقافي اللبناني بدعوتكم إلى حضور لقاء الأربعاء الأدبي في بيروت في أمسية شعرية من وحي ذكرى عاشوراء
البرنانج:
كلمة الملتقى: الشيخ فضل مخدر
قصائد الشعراء:
أ. بلال دياب
د. الياس زغيب
أ. مارون أبو شقرا
أ. حسن المقداد
د. مصطفى سبيتي
تقديم اللقاء: الشاعرة فاطمة سحمراني
الزمان: الأربعاء 11 أيلول – 2019 – الاستقبال: 8:00 مساء – بدء الأمسية 8:30 مساء
المكان: بيروت – طريق المطار – شارع مطعم الساحة الداخلي – خلف الألدورادو – بناية شاهين – طابق أول – مركز الملتقى الثقافي اللبناني.
مدة اللقاء 75 د.
المصدر: انترنت