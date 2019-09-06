دعوة لحضور أمسية شعرية من وحي عاشوراء من وحي ذكرى عاشوراء – موقع قناة المنار – لبنان
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September 6 2019 - 19:54

دعوة لحضور أمسية شعرية من وحي عاشوراء من وحي ذكرى عاشوراء

منذ 57 mins 6 September، 2019
الملتقى الثقافي اللبناني
بيانات ودعوات - صفحات منوعة

يتشرف الملتقى الثقافي اللبناني بدعوتكم إلى حضور لقاء الأربعاء الأدبي في بيروت في أمسية شعرية من وحي ذكرى عاشوراء
البرنانج:
كلمة الملتقى: الشيخ فضل مخدر
قصائد الشعراء:
أ. بلال دياب
د. الياس زغيب
أ. مارون أبو شقرا
أ. حسن المقداد
د. مصطفى سبيتي

تقديم اللقاء: الشاعرة فاطمة سحمراني

الزمان: الأربعاء 11 أيلول – 2019 – الاستقبال: 8:00  مساء – بدء الأمسية 8:30 مساء
المكان: بيروت – طريق المطار – شارع مطعم الساحة الداخلي –  خلف الألدورادو – بناية شاهين – طابق أول – مركز الملتقى الثقافي اللبناني.
مدة اللقاء 75 د.

المصدر: انترنت

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