رئيس الجمهورية دعا اصحاب الفنادق الى مقاربة مختلفة من ناحية الاسعار

رئيس الجمهورية دعا الى اعتماد مقاربة مختلفة للاسعار لتحقيق تنافسية أكبر وتسويق لبنان سياحيا

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وزير السياحة اواديس كيدنيان، يرافقه وفد من نقابة المؤسسات السياحية البحرية برئاسة النقيب جان بيروتي، وبحث معهم في اوضاع هذه المؤسسات وما حققه لبنان على صعيد الحركة السياحية في خلال موسم الصيف.

وبعد اللقاء، صرح الوزير كيدانيان: “لقد اطلعنا فخامته على الارقام التي تسجلت في الاشهر الثمانية من العام، وهي مشجعة جدا وقريبة كثيرا من تلك التي تحققت في العام 2010. ويأتي السياح الاوروبيون في طليعة الوافدين الى لبنان يليهم السياح العرب والخليجيون الذين بلغ عددهم ارقاما مقبولة، ولكن لم تبلغ تلك التي نطمح اليها”.

وأضاف: “لقد اعطى فخامة الرئيس توجيهاته للاستمرار في العمل على السوق الاوروبية والاسواق الجديدة، واعطى توجيهاته الى اصحاب الفنادق ومؤسسات الاقامة لتكون لديهم مقاربة مختلفة من ناحية الاسعار بحيث تكون تنافسية اكثر، لنتمكن من القيام بجهد اكبر لتسويق لبنان في الخارج كبلد ممتاز مع اسعار تنافسية، لكون المنطقة بأسرها تسعى اليوم الى اجتذاب السياح”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام