السيد علي فضل الله: اللبنانيون يريدون ان يتحمل الذين جمعوا الرساميل الكبرى مسؤولية المعالجة

اكد السيد علي فضل الله في خطبة الجمعة “إن اللبنانيين في أغلبهم يريدون ألا يستسهل المسؤولون فرض المزيد من الأعباء عليهم، بعد أن فاقت طاقتهم على الاحتمال، ويريدون من الدولة أن تحمل كل الذين جمعوا الرساميل الكبرى على حساب الأوضاع المعيشية للناس مسؤولية المعالجة”.

واشار السيد فضل الله الى ان لبنان، استطاع في الأيام الماضية أن يرد على عدوان العدو، وأن يعيد قواعد الاشتباك إلى حالها، بعد أن حاول العدو تغييرها وفرض إرادته باستباحة لبنان متى يريد.

واضاف: لقد أظهرت المقاومة حكمة بالغة في إدارة الصراع مع العدو، فهي في الوقت الذي حرصت على الرد على هذا العدو وإظهاره بمظهر العاجز وغير القادر على منع هذا الاعتداء أو الرد عليه، كانت حريصة كل الحرص على أمن المواطنين واستقرارهم في قراهم. ولا شك في أن ما حصل سيجعل العدو الصهيوني يفكر كثيرا قبل أن يقدم على أية مغامرة جديدة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام