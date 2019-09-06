الرئيس الأفغاني يؤجل زيارة إلى الولايات المتحدة

أفادت قناة “تولو نيوز” الجمعة، بتأجيل الرئيس الأفغاني أشرف غني، لزيارة إلى واشنطن. ونقلت القناة عن مصادر مطلعة، بأنه تم تأجيل زيارة الرئيس التي كانت مقررة في 7 أيلول/سبتمبر، ولم يتم توضيح سبب تأجيل الزيارة. وكان مصدر في إدارة الرئيس الأفغاني، قد قال قبل ذلك لوكالة “سبوتنيك”، بأن غاني، سيجري محادثات في 7 أيلول/سبتمبر مع نظيره الأميركي، دونالد ترامب، في واشنطن. ويذكر أن الولايات المتحدة وطالبان اتفقتا في وقت سابق، على مشروع اتفاق تسوية مكون من 11 بنداً، سترفع بعد الانتهاء من صياغته النهائية، إلى كل من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبو، ورئيس المكتب السياسي لحركة طالبان في الدوحة الملا بارادار، للتوقيع عليه.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية