ترامب يعلن استقالة موفده إلى الشرق الأوسط

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استقالة المبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، الذي يعد أحد أبرز المسؤولين عن صياغة ما يُسمى “صفقة القرن”. ونشر ترامب تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر”، قال فيها “بعد ما يقرب من 3 سنوات من وجوده ضمن فريق إدارتي، سيترك جيسون غرينبلات منصبه في البيت الأبيض، من أجل الانتقال للعمل في القطاع الخاص”. وتابع قائلاً “كان جيسون صديقا مخلصا ورائعا أيضا، ومحاميا رائعا. لن ينسى أحد تفانيه من أجل إسرائيل، والسعي إلى تحقيق السلام بين إسرائيل وفلسطين”.

وتعد استقالة غرينبلات مفاجئة، إذ تأتي قبيل الموعد المرتقب لإعلان الإدارة الأمريكية عن الشق السياسي لـ”صفقة القرن”، الذي سيتم بعد الانتخابات الإسرائيلية للكنيست، المقررة في 17 أيلول/سبتمبر الجاري. وعلّق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على استقالة غرينبلات، قائلا “أود أن أشكره لعمله الدؤوب من أجل الأمن والسلام، ولعدم تردده ولو للحظة بقول الحقيقة عن “دولة إسرائيل” في وجه جميع المسيئين لسمعتها. شكرا لك يا جيسون”، حسب قول نتنياهو.

المصدر: موقع روسيا اليوم