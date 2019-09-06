الشيخ دعموش: المقاومة استطاعت أن تعزز معادلة الردع – موقع قناة المنار – لبنان
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September 6 2019 - 15:34

الشيخ دعموش: المقاومة استطاعت أن تعزز معادلة الردع

منذ 1 ساعة 6 September، 2019
الشيخ دعموش
لبنان

أشار نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش في خطبة الجمعة الى أن المقاومة من خلال عملية افيفيم استطاعت بالقوة التي لا يفهم الاسرائيلي الا لغتها، أن تعزز من معادلة الردع وان تحسن من شروطها ، بعدما حاول العدو تعديلها او تجاوزها من خلال عدوانه الأخير على حزب الله في سوريا وفي الضاحية.

وأضاف: لو أن لبنان لا يملك مثل هذه القوة والارادة والعزم على مستوى المقاومة وعلى المستوى الرسمي والشعبي، لكان لبنان ساحة مستباحة من قبل العدو ولغرق في الضعف والذل والهوان.

وشدد من جهة ثانية على ان القوى السياسية والحكومة مطالبة بالعمل بشكل جدي من أجل إنقاذ الوضع الإقتصادي والإجتماعي، ووضع سياسات وإجراءات وحلول واقعية للازمة المالية تعالج مكامن الخلل الحقيقي المتمثل بالهدر والفساد وناهبي أموال الدولة، وتحمل المنتفعين الضرائب، وليس الفئات الشعبية ولا ذوي الدخل المحدود .

المصدر: موقع المنار

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