الشيخ دعموش: المقاومة استطاعت أن تعزز معادلة الردع

أشار نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش في خطبة الجمعة الى أن المقاومة من خلال عملية افيفيم استطاعت بالقوة التي لا يفهم الاسرائيلي الا لغتها، أن تعزز من معادلة الردع وان تحسن من شروطها ، بعدما حاول العدو تعديلها او تجاوزها من خلال عدوانه الأخير على حزب الله في سوريا وفي الضاحية.

وأضاف: لو أن لبنان لا يملك مثل هذه القوة والارادة والعزم على مستوى المقاومة وعلى المستوى الرسمي والشعبي، لكان لبنان ساحة مستباحة من قبل العدو ولغرق في الضعف والذل والهوان.

وشدد من جهة ثانية على ان القوى السياسية والحكومة مطالبة بالعمل بشكل جدي من أجل إنقاذ الوضع الإقتصادي والإجتماعي، ووضع سياسات وإجراءات وحلول واقعية للازمة المالية تعالج مكامن الخلل الحقيقي المتمثل بالهدر والفساد وناهبي أموال الدولة، وتحمل المنتفعين الضرائب، وليس الفئات الشعبية ولا ذوي الدخل المحدود .

المصدر: موقع المنار