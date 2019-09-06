العميد سريع: اتخذنا كل الإجراءات اللازمة والوقائية لحماية المدنيين – موقع قناة المنار – لبنان
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September 6 2019 - 15:34

العميد سريع: اتخذنا كل الإجراءات اللازمة والوقائية لحماية المدنيين

منذ 2 ساعة 6 September، 2019
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