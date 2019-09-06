المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحي سريع: القوة الصاروخية تطلق صاروخ بدر 1على مطار نجران الإقليمي استهدف مرابض طائرات بلا طيار وأصاب هدفه بدقة عالية وتسبب فى تعطيل الملاحة الجوية فى المطار – موقع قناة المنار – لبنان
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September 6 2019 - 15:34
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نائب الرئيس التركي: حديث الرئيس أردوغان عن فتح أبوابنا أمام اللاجئين نحو أوروبا ليس تهديدا او خداعا وإنما حقيقة
30 قتيلا على الأقل جراء مرور الإعصار المدمر "دوريان" في جزب البهاماس
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لكفالة أيتام الشهداء تستقبل مؤسسة الشهيد الخيرية تبرعاتكم على الرقم 70129100 أو عبر فروع القرض الحسن رقم الحساب 81425
المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحي سريع: القوة الصاروخية تطلق صاروخ بدر 1على مطار نجران الإقليمي استهدف مرابض طائرات بلا طيار وأصاب هدفه بدقة عالية وتسبب فى تعطيل الملاحة الجوية فى المطار
منذ 2 ساعة
6 September، 2019
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