المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحي سريع: القوة الصاروخية تطلق صاروخ بدر 1على مطار نجران الإقليمي استهدف مرابض طائرات بلا طيار وأصاب هدفه بدقة عالية وتسبب فى تعطيل الملاحة الجوية فى المطار – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 6 2019 - 15:34

المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحي سريع: القوة الصاروخية تطلق صاروخ بدر 1على مطار نجران الإقليمي استهدف مرابض طائرات بلا طيار وأصاب هدفه بدقة عالية وتسبب فى تعطيل الملاحة الجوية فى المطار

منذ 2 ساعة 6 September، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة