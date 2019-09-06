الولايات المتحدة تعلن أن قدرات روسيا والصين وكوريا الشمالية وإيران في الفضاء تشكل تهديداً لها

رأى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال جوزيف دانفورد، إن القدرات الفضائية لروسيا وكوريا الشمالية والصين وإيران تشكل تهديدًا للإمكانيات الأميركية الفضائية. وقال الجنرال خلال كلمة ألقاها في مجلس العلاقات الدولية الجمعة “في التسعينيات، عندما طورنا قدراتنا في مجال الفضاء، انطلقنا من حقيقة أن الفضاء سيظل مكانًا حيث لن يكون فيه تنافس. لكن اليوم من بين المنافسين كوريا الشمالية وروسيا والصين وإيران. لقد طوروا جميعًا إمكانات تهدد قدراتنا الفضائية”.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شباط / فبراير الماضي مرسوما بشأن تأسيس القوات الفضائية الأميركية بهدف تأمين صد العدوان وحماية المصالح الوطنية في الفضاء الخارجي. ووفقًا للجنرال دانفورد، فإن تأسيس القوات الفضائية يعتبر حدثا “سيكون له تأثير إيجابي على الطاقات (الولايات المتحدة لأميركية) في زيادة عدد الكفاءات والقدرات التي ستحتاج البلاد إليها في المستقبل.”

من جهته، دعا رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية جنرال الجيش فاليري غيراسيموف، في أوائل شهر أذرا/مارس، العلماء العسكريين إلى تكثيف البحث وتنفيذ التدابير المضادة ضد الأعمال العسكرية المحتملة لعدو محتمل في الفضاء ومن الفضاء. بدورها، قالت وزارة الخارجية الصينية إن الولايات المتحدة، التي تتهم الصين وروسيا بخلق تهديدات مزعومة في الفضاء الخارجي، تبحث في الواقع عن ذريعة لتبرير رغبتها في التفوق العسكري وتطوير أسلحة متقدمة.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية