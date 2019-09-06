روسيا ترصد 24 خرقا لنظام وقف العمليات العسكرية في سوريا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة وتركيا 10

أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة، في نشرة لها بشأن الوضع العملياتي في سوريا، بأن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الأخيرة 24 خرقا لنظام وقف العمليات العسكرية، بينما رصد الجانب التركي 10 خروقات. وقالت الدفاع الروسية في نشرتها اليومية على موقعها الرسمي الجمعة “الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الأخيرة 24 خرقا لنظام وقف العمليات العسكرية، وذلك في محافظات اللاذقية (9) وإدلب (7) وحلب (6) وحماة (2) بينما رصد الجانب التركي 10 خروقات، جميعها في محافظة إدلب (10).

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية