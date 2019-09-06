روسيا تضيف 12 طنا من الذهب إلى خزائنها

أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي، أن روسيا زادت تخزينها من الذهب بواقع 12 طنا في شهر، ليصل ما تملكه من المعدن النفيس إلى 2219 طنا.

ووفقا لتقرير المجلس الشهري بلغت احتياطيات روسيا من الذهب بحلول شهر سبتمبر الجاري 2219 طنا، مقابل 2207 أطنان في شهر أغسطس الماضي.

وأشار التقرير إلى أن حصة احتياطيات الذهب من إجمالي الاحتياطيات شكلت في سبتمبر 19.6%، فيما كانت في شهر أغسطس عند 19.3%.

وتحتل روسيا المركز الخامس عالميا باحتياطيات الذهب، حيث تتقدم على الصين بـ283 طنا، التي بلغت احتياطياتها من الذهب في سبتمبر الجاري 1936 طنت. ويفصل روسيا عن فرنسا التي تحتل المركز الرابع عالميا 217 طنا.

يشار إلى أن احتياطيات روسيا الدولية، التي تضم عملات أجنبية وحقوق سحب وأصول عالية السيولة، بلغت مطلع أغسطس الماضي نحو 520 مليار دولار، وفقا لبيانات البنك المركزي الروسي.

المصدر: روسيا اليوم