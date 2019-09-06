بومبيو: التعاون في مجال مكافحة الإرهاب مع روسيا ساعد على إنقاذ أرواح الأميركيين

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الجمعة، أن التعاون الوثيق مع روسيا في مجال مكافحة الإرهاب ساعد في إنقاذ حياة الأميركيين. وقال بومبيو، في مقابلة مع صحيفة “ديلي سيغنال”، “لقد عملت بشكل وثيق جدا [مع روسيا] في مجال مكافحة الإرهاب. كان لدينا تعاون وثيق جدا. وإنني مقتنع بأننا أنقذنا أرواح الأميركيين من خلال العمل المشترك التعاون الوثيق. وإنني مقتنع بنفس القدر بأننا أنقذنا أرواح الروس، وبصراحة، حياة الناس في جميع أنحاء العالم من خلال توحيد جهودنا في مكافحة الإرهاب”.

وأشار بومبيو إلى أن الحفاظ على الحوار مع روسيا ضروري، قائلاً بهذا السياق “في أي علاقة هناك عنصر يُظهر الأشياء التي نختلف فيها، والمجالات التي تتطابق فيها مصالحنا، على الرغم من أن قيمنا مختلفة جداً”. وكان نائب وزير الخارجية الروسي أوليغ سيرومولوتوف، قد صرّح الأربعاء، أن روسيا والولايات المتحدة ستجريان مشاورات حول مكافحة الإرهاب، وذلك يوم 9 أيلول/سبتمبر في فيينا.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية