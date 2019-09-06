تفاصيل رسالة ظريف الى موغريني بشأن الخطوة الثالثة

أعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية سيد عباس موسوي، الخميس، عن تفاصيل رسالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف الى مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي فيدريكا موغريني.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن موسوي قال في تصريح له مساء الخميس، ان وزير الخارجية اعلن في تلك الرسالة أنه بسبب التداعيات الناجمة عن انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي واعادة فرض الحظر على ايران وعجز الدول الاوروبية الثلاث في تنفيذ تعهداتهم في اطار الاتفاق النووي وفي بيانات اللجنة المشتركة، ستوقف الجمهورية الاسلامية الايرانية بدءا من اليوم (امس الخميس) جميع تعهداتها في الاتفاق في مجال الابحاث والتطوير النووي.

واضاف، تم التاكيد في هذه الرسالة ان هذا الاجراء يأتي في مسار حقوق ايران في الاتفاق النووي وخاصة بناء على اساس الفقرة 36 منه ورداً على الانتهاك الواسع والمستمر للاتفاق النووي خلال الاشهر الـ 16 الماضية. سيتم لاحقاً اطلاع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتفاصيل التقنية والعملانية لوقف تعهدات ايران في مجال الابحاث والتطوير النووي.

وأوضح موسوي ان الرسالة اكدت ان الجمهورية الاسلامية الايرانية بغية اظهار حسن نواياها، مستعدة لمواصلة المباحثات مع الاطراف المتبقية في الاتفاق النووي في مختلف المستويات وستعود الى التنفيذ الكامل للاتفاق النووي في حال تنفيذ الاطراف الاخرى جميع تعهداتها في هذا الاتفاق.

المصدر: وكالة تسنيم