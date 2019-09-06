النائب محمد رعد: انتصرنا على عدو كان يهدد دولا عربية بأكملها

اعتبر رئيس “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد، خلال مجلس عاشورائي اقامه حزب الله في حسينية بلدة حومين الفوقا، “اننا انتصرنا على عدو كان يهدد دولا عربية بأكملها، وهزمنا هذا العدو الاسرائيلي مرتين استراتيجيتين، كما وهزمنا العدو التكفيري المدعوم من 120 دولة في العالم، ولو ان الأموال التي دفعت للتكفيريين دفعت للفلسطينيين لهزمت إسرائيل ورحلت”.

وقال”لكن حكام هذه الدول العربية خارج الطريق والنهج، ولا رهان عليهم لعزة هذه الامة هم مهزومون ويشتغلون عند الأجنبي وشركاء لاذلال شعوبنا، فهم يدفعون ثمن بقائهم في السلطة دفعوا وسيستمرون بالدفع لبقائهم، وطالما ان هناك حربا في اليمن سيبقون يدفعون، فهم يدفعون للأميركي وهناك من يدفع للاسرائيلي للقضاء على حزب الله والمقاومة لأنها فضحتهم وخربت كل مشاريعهم”.

واكد النائب رعد ان “المقاومة شكلت محورا ممتدا من غزة ولبنان فسوريا والعراق وايران واليمن، وهم اليوم يعملون على الوضع الداخلي في لبنان بأن هناك افلاسا والوضع الاقتصادي ينهار، ويفرضون عقوبات هنا وهناك لضرب محور المقاومة، والمطلوب منا الصبر لتخطي هذه المرحلة لنحبط المشروع الأميركي الذي يراهن على مللنا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام