قوى الأمن الداخلي: توقيف 136 مطلوباً بجرائم مختلفة أمس مخدرات، سرقة، سلب وإطلاق نار – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 6 2019 - 10:34

قوى الأمن الداخلي: توقيف 136 مطلوباً بجرائم مختلفة أمس مخدرات، سرقة، سلب وإطلاق نار

منذ 1 ساعة 6 September، 2019
أخبار موقع المنار
لبنان

 

 

 

 

التعليقات

ذات صلة