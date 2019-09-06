قوى الأمن الداخلي: توقيف 136 مطلوباً بجرائم مختلفة أمس مخدرات، سرقة، سلب وإطلاق نار – موقع قناة المنار – لبنان
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September 6 2019 - 10:34
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مصادر دبلوماسية تقول إن واشنطن عرقلت صدور إعلان عن مجلس الامن حول الوضع في جنوب لبنان يتضمن انتقاداً للكيان الاسرائيلي
وزير الخارجية الإيراني يبلغ نظيرته الأوروبية بوقف طهران التزاماتها في الاتفاق النووي نتيجة انسحاب واشنطن منه
ظريف لموغيريني: هذه الخطوة هي حق لإيران بموجب الاتفاق النووي وهي ردّ على انتهاكه الواسع والمتواصل منذ 16 شهرا
ظريف: طهران مستعدة لمواصلة الحوار مع جميع الاطراف المتبقية في الاتفاق النووي وبحسن نيّة
الخارجية الأميركية: إعلان ايران بشأن تطوير أجهزة الطرد المركزي محاولة لابتزاز المجتمع الدولي
الخارجية الأميركية: عزلة إيران ستكبر إذا اتخذت خطوات تثير قلقا متزايدا بشأن ملفها النووي
القوات المسلحة اليمنية: سلاح الجو المسير نفّذ هجمات بعدد من طائرات 2K على هدف عسكري هامّ في خميس مشيط
مصادر يمنية: مصرع 10 من مرتزقة العدوان بعمليات قنص في الساعات الاخيرة في محافظة حجة
المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبي قدم لتركيا 5.6 مليار يورو والرصيد المتبقي المقرر سيرسل قريباً
مقتل جندي أميركي وآخر روماني من حلف الناتو اثر هجوم نفذته حركة طالبان في العاصمة الأفغانية كابول
الحكومة البريطانية تعلن أنها ستجري تصويتاً جديداً الاسبوع المقبل للدعوة لانتخابات عامة مبكرة
رئيس الحكومة البريطانية يقول إنه يفضل "الموت داخل حفرة" على طلب إرجاء "بريكست"
الداخلية المصرية تعلن مقتل 6 "ارهابيين" في الصحراء الغربية بعد تبادل لإطلاق النار بينهم وبين قوات الأمن
الداخلية المغربية تفكك "خلية إرهابية موالية لداعش" وتعتقل 5 من أعضائها بين مدينتي بركان والناظور
وزير الدفاع العراقي يأمر بإحالة عدد من الضباط والقادة وبرتب كبيرة إلى المحاكم العسكرية المختصة بتهم تتعلق بالفساد
استقالة المستشار الخاص للرئيس الاميركي المكلف اعداد صفقة القرن وترامب يقول إن المستقيل كان مخلصاً لـ "اسرائيل"
رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك يعلن تشكيلة اول حكومة في السودان منذ اطاحة الرئيس السابق عمر البشير في نيسان/ابريل
ألمانيا تجري تحقيقاً مع شركة FinFisher والتي يشتبه ببيعها برنامجا تجسسياً إلى تركيا أتاح لها اختراق هواتف المعارضين
كوريا الشمالية تطلب من الأمم المتحدة خفض عديد عناصرها الموجودين في البلاد قبل نهاية السنة
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لكفالة أيتام الشهداء تستقبل مؤسسة الشهيد الخيرية تبرعاتكم على الرقم 70129100 أو عبر فروع القرض الحسن رقم الحساب 81425
قوى الأمن الداخلي: توقيف 136 مطلوباً بجرائم مختلفة أمس مخدرات، سرقة، سلب وإطلاق نار
منذ 1 ساعة
6 September، 2019
لبنان
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