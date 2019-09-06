سلاح الجو اليمني المسير يقصف هدفاً عسكرياً هاماً في خميس مشيط في السعودية

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع فجر اليوم الجمعة، عن تنفيذ سلاح الجو المسير هجمات بعدد من طائرات “قاصف 2k ” على هدف عسكري هام فى خميس مشيط بمحور عسير.

وأوضح العميد سريع، أن هذا الاستهداف حقق إصابة مباشرة، مشيراً إلى أنه يأتي ردا على جرائم التحالف السعودي وحصاره المستمر وغاراته المتواصلة التي بلغت 69 غارة خلال 12 ساعة الماضية.

تجدر الإشارة إلى أن سلاح الجو المسير لدى الجيش واللجان الشعبية، نفذ أمس الخميس عدة عمليات هجومية استهدفت قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط في عسير بعدد من طائرات قاصف 2K، وذلك عقب قصف القوة الصاروخية لمطار نجران وقوة الواجب السعودية بنجران بعدد من صواريخ بدر1 الباليستية.

المصدر: المسيبرة نت