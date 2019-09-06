الملك الأردني يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية في عمان

استقبل الملك الأردني عبد الله الثاني، الخميس في العاصمة عمان، قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول كينيث ماكينزي، والوفد المرافق.

وجرى خلال اللقاء بحث التعاون بين الأردن والولايات المتحدة في المجالات العسكرية، كما تم استعراض الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، ضمن نهج شمولي.

وحضر اللقاء مستشار الملك للاتصال والتنسيق، ورئيس هيئة الأركان المشتركة.​

كما استقبل رئيس هيئة الأركان الأردنية المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، الفريق أول كينيث ماكنزي، والوفد المرافق.

وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف، آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وأوجه التعاون والتنسيق العسكري المشترك، وسبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين.

وعلى هامش الزيارة، حضر الفريق أول ماكنزي اختتام فعاليات تمرين الأسد المتأهب 2019 في أحد ميادين التدريب.

المصدر: وكالات