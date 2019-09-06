العدل الأمريكية: الروسي ألكسندر كورشونوف يواجه السجن 10 سنوات

أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن المواطن الروسي، ألكسندر كورشونوف، الذي تم احجازه في إيطاليا بطلب من الولايات المتحدة، يتهم بمحاولة سرقة سر تجاري من إحدى الشركات الأمريكية.

وأشارت الوزارة، في بيان، الخميس، أن الروسي، ألكسندر كورشونوف (57 عاما)، الذي تم اعتقاله في مطار نابولي الدولي، في 30 أغسطس، والإيطالي، موريسيو باولو بيانكي (59 عاما) متهمان في الولايات المتحدة بالتآمر ومحاولة سرقة سر تجاري من شركة أمريكية متخصصة في صناعة الطائرات.

وأضافت الوزارة أن عقوبة مرتكبي الجرائم من هذا النوع قد تصل إلى السجن 10 سنوات.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام بأن مدير قسم تطوير الأعمال بالمؤسسة الموحدة الروسية لإنتاج المحركات، والتي تعد جزءا من شركة “روستيخ”، أوقف في إيطاليا بناء على مذكرة أصدرتها الولايات المتحدة وأنه يشتبه بالتجسس الاقتصادي.

وكانت شركة “روستيخ” أعلنت أنها ستبذل ما في وسعها من جهود لإعادة كورشونوف إلى روسيا، معربة عن ثقتها ببراءته.

وسابقا الخميس، دان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أثناء اجتماع لمنتدى الشرق الاقتصادي المنعقد في مدينة فلاديفوستوك (أقصى شرق روسيا) احتجاز مواطنين روس بطلب من الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن هذه الممارسة تنعكس سلبا على تطوير العلاقات بين البلدين. وذكر بوتين أن الحوادث من هذا النوع كثيرا ما ترتبط بالمنافسة غير النزيهة.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية أنها تقدم لكورشونوف المساعدة والدعم القانونيين.

المصدر: وكالات