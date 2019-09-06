سفارة فنلندا في الجزائر تكشف أصناف التأشيرات الممنوحة للجزائريين

استثنت سفارة فنلندا في الجزائر “التأشيرة السياحية” من قائمة التأشيرات الممنوحة للمواطنين الجزائريين الراغبين في زيارة أراضيها.

وقالت السفارة في بيان نُشر على صفحتها على “فيسبوك”، أمس الأربعاء، إنها “تقبل فقط طلبات الحصول على التأشيرة المهنية والثقافية والعائلية”.

وكانت السفارة أعلنت السنة الماضية عن توقيفها تسليم التأشيرات السياحية “إلى أجل غير مسمى”، وفقا لبيان منشور على موقع السفارة الرسمي.

وفي نفس السياق، كانت السلطات التركية أعلنت في الأيام الماضية عن جملة من الشروط الجديدة، لمنح التأشيرة للجزائريين، حيث ألغيت التأشيرة الإلكترونية للشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و35 سنة، كما تقرر الرجوع إلى العمل بالطرق الكلاسيكية، وتضمنت الشروط التركية الجديدة، ضرورة حيازة “تأشيرة شنغن” الأوروبية، أو تأشيرة صادرة عن قنصلية الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر.

المصدر: وكالات