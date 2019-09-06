الجيش الأردني يصدر توضيحا بشأن احتجاجات المعلمين

نفى الجيش الأردني، اليوم الخميس، ظهوره خلال الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة عمان من قبل المعلمين.

وقال الجيش في بيان نشره موقعه الإلكتروني، إن ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول “ظهور الجيش على جسر عبدون” عار عن الصحة تماما، وأن الصورة المتداولة المرافقة لعنوان الخبر قد تم تعديلها وتحويرها بما يخالف الواقع.

وأكد أن مهمة القوات المسلحة هي الدفاع عن الوطن، والحفاظ على مقدراته وصون منجزات أبنائه.

وكان ناشطون قد نشروا صورا للقوات المسلحة على جسر عبدون، غرب العاصمة عمان، قالوا إنها “خلال احتجاجات المعلمين”.

من جهتها، نفت مديرية الأمن العام، استخدام الكلاب البوليسية ضد المعلمين لتفريقهم خلال اعتصامهم الذي نظموه يوم الخميس.

وأوضحت المديرية عبر منصة “حقك تعرف” أن الكلاب تم استخدامها صباح اليوم خلال عملية المسح الأمني لمكان الوقفة الاحتجاجية.

هذا وأعلنت نقابة المعلمين إضرابها عن العمل يوم الأحد المقبل حتى تحقيق مطالبها.

يذكر أن السلطات الأردنية حشدت، منذ صباح الخميس، أعدادا كبيرة من أفراد الأجهزة الأمنية على الطرق الخارجية، لمنع وصول المعلمين الأردنيين من كافة محافظات المملكة إلى العاصمة عمان، للمشاركة في الاعتصام النقابي أمام مقر الحكومة، للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية للمعلمين.

ويأتي قرار الإضراب في الوقت الذي تتصاعد فيه حدة التصريحات المتبادلة بين الحكومة، ممثلة بوزارتي التربية والتعليم والداخلية من جهة، وبين نقابة المعلمين من جهة أخرى.

المصدر: وكالات