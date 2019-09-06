ترامب ونتنياهو يعلقان على الاستقالة المرتقبة لـ “مبعوث صفقة القرن”

أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، عن شكرهما لمبعوث الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، الذي ينوي الاستقالة من منصبه.

وأكد ترامب، في تغريدة نشرها على حسابه في موقع “تويتر”، أن غرينبلات، الذي عمل في البيت الأبيض منذ نحو 3 سنوات، سيترك منصبه وسينتقل إلى العمل في القطاع الخاص، مضيفا: “كان جيسون صديقا مواليا وعظيما ومحاميا رائعا”.

وتابع ترامب، في تغريدة أخرى: “إن تفانيه لإسرائيل والسعي إلى تحقيق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين لن يتم نسيانه. سنشتاق إليه. شكرا يا جيسون!”.

من جانبه، أعرب نتنياهو، عن شكره لغرينبلات على ما وصفه بـ “العمل الدؤوب من أجل الأمن والسلام وعدم تردده ولو للحظة بقول الحقيقة عن دولة إسرائيل في وجه جميع المسيئين لسمعتها”.

وسبق أن نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤولين مطلعين، أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ينوي الاستقالة من منصبه بعد كشف البيت الأبيض عن مضمون خطة السلام الأمريكية بين الفلسطينيين والإسرائيليين المعروفة باسم “صفقة القرن”، موضحة أن غرينبلات، الذي يعتبر من أبرز معدي ومؤيدي هذه المبادرة، يريد العودة إلى عائلته التي تقيم في ولاية نيو جيرسي.

المصدر: وكالات