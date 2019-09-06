العراق: العثور على 20 جثة لعناصر من “داعش” وسط الموصل

كشف مصدر في دائرة الدفاع المدني بمحافظة نينوى العراقية، اليوم الخميس، عن العثور على 20 جثة متحللة تعود لعناصر “داعش”، وسط البلدة القديمة بالموصل.

وقال العقيد طارق خالد من الدفاع المدني: “عثر على الجثث بشكل كامل بين الأنقاض في منطقة الشهوان بالبلدة القديمة وسط الموصل، بعد قرابة عامين على تحريرها”.

وأضاف أن “جميع الجثث تعود لعناصر من تنظيم (داعش) كانوا قتلوا خلال معارك تحرير المدينة”.

يذكر أن القوات الأمنية عثرت، يوم الثلاثاء، على مقبرة جماعية ضمت رفات 13 سيدة موصلية تم قتلهن على يد تنظيم “داعش” في ناحية الشورة جنوب الموصل.

المصدر: وكالات