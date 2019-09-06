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September 6 2019 - 04:24

فتح: على إدارة ترامب الإقرار بفشل “صفقة القرن” بعد استقالة غرينبلات

منذ 1 ساعة 6 September، 2019
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عربي وإقليمي - فلسطين

أكدت حركة فتح الفلسطينية أن استقالة المبعوث الأمريكي، جيسون غرينبلات، ليست نهاية “صفقة القرن”، ولكنها إقرار صريح من الإدارة الأمريكية بأنها تواجه عقبات كأداء.

وقالت الحركة في بيان إن هذه الاستقالة تشير إلى أن “المبعوثين الهواة”، لم يعد بإمكانهم مواجهة العقبات التي تقف في وجه واشنطن ومخططاتها.

وأضاف البيان أن “الأوان قد حان لكي تقر إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بفشل خطته المعروفة بـ (صفقة القرن)، وأن تخرج من المأزق الذي حشرها فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو”.

وتعهدت فتح بأن “لا يمر أي مشروع يتنكر لحل الدولتين ويتجاوز الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني”.

المصدر: وكالات

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