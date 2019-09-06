رئيس القومي: لترسيخ ثقافة الوحدة ومواجهة مشاريع التفتيت والتقسيم

عقد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي فارس سعد اجتماعا إداريا لهيئة منفذية بعلبك وهيئات المديريات والمفوضيات التابعة لها، بحضور نائب رئيس الحزب وائل الحسنية ونسؤولين في القومي

ودعا سعد الهيئات إلى “مضاعفة جهودها من أجل إنجاز المطلوب منها في إطار التحضير لانتخابات المجلس القومي”، مشددا على “ضمان حق القوميين الاجتماعيين بالمشاركة في الاستحقاق الانتخابي وفقا للقرارات المركزية الصادرة بهذا الخصوص”.

وطلب من الهيئات أن “تكون مستنفرة خلال هذه الفترة لإنجاز الاستحقاق”، لافتا إلى أن “هناك مؤتمرات فرعية ستعقد وأخرى نوعية، والمطلوب من الجميع أن يشارك فيها بفعالية من خلال تقديم الاقتراحات والدراسات والأبحاث وإصدار التوصيات، حتى نذهب إلى المؤتمر القومي العام، لمناقشتها وإصدار التوصيات النهائية حول مختلف الشؤون والأوضاع”.

وأشار سعد، إلى أنه “رغم التحديات الكبيرة التي تواجه حزبنا وشعبنا وأمتنا، إلا أننا دائما نخوض غمار المواجهة، فنحن حزب النهضة نحمل رسالة الحق والخير والجمال، وحزب المقاومة نقاوم دفاعا عن أرضنا وعن حقنا، ومسؤوليتنا أن نستمر في النهج الذي نسير عليه، تحقيقا لغايتنا النبيلة”.

وأكد أن “مؤتمرنا القادم في العام 2020، سيرسخ هذا النهج وهذا الدور لحزبنا، إضافة إلى دورنا على كل الصعد والمستويات، تحقيقا للأهداف التي نضعها في رأس سلم أولوياتنا، وفي مقدم الأهداف ترسيخ ثقافة وحدة المجتمع ومواجهة مشاريع التفتيت والتقسيم والصفقات والمؤامرات، والعمل من أجل تحقيق الوحدة والعدالة الاجتماعية والقضاء على كل الآفات المجتمعية، وذلك فق عمل جدي وخطط مرحلية مجدية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام